Zlot Szkół im. generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Do Winnej Góry przyjechali uczniowie z 14 placówek w całej Polsce [film, zdjęcia]

Uczniowie szkół z całej Polski przyjechali do Winnej Góry

W poniedziałkowe przedpołudnie do Pałacu Generała Dąbrowskiego zawitało 300 uczniów z całej Polski, którzy przyjechali by uczestniczyć w tym wyjątkowym zlocie. Do Winnej Góry przyjechali przedstawiciele czternastu szkół, którym patronuje postać generała Jana Henryka Dąbrowskiego, m.in. ze Środy Wielkopolskiej, Pięczkowa, Nysy, Kutna, czy Nowego Miasta nad Wartą.