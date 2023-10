Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów PKS Poznań S.A. Nowe godziny odjazdów na trasach do Grodziska Wlkp., Międzychodu, Nowego Tomyśla i Śremu

Zmiany w kursach autobusów PKS Poznań S.A. w Wielkopolsce

Poznańska spółka poinformowała o kolejnych zmianach w rozkładzie jazdy, które będą obowiązywać od 1 listopada. Zmiany dotyczą m.in. porannego kursu z Poznania do Śremu, który do tej pory odjeżdżał z poznańskiego dworca o godzinie 6:00. Przyspieszone zostaną także kursy na trasach pomiędzy Nowym Tomyślem, a Grodziskiem Wielkopolskim, oraz z Międzychodu do Poznania.