Znamy kwotę, jaką uzbierały morsy dla Marysi. To całkiem niezła sumka! Dzięki tej kwocie dziewczynka będzie miała zapewnioną rehabilitację

Charytatywne morsowanie w Śremie dla Marysi

To nie pierwsza i zapewne nie ostatnia akcja charytatywna zorganizowana przez Klub Morsów "Lodziki" Śrem. Już wcześniej pokazali, że wspólnota morsów ze Śremu oraz bliższych i dalszych okolic jest silna. Tym razem śremskie "Lodziki" wraz z Aktywnymi z Mełpina oraz firmą [email protected] zachęcali do morsowania dla Marysi.

Ile udało się zebrać pieniędzy dla Marysi ze Śremu?

To wszystko już jednak wiecie z naszej niedzielnej relacji z tego wydarzenia. To, czego nie wiecie, to ile pieniędzy trafiło do puszek podczas tego wydarzenia.