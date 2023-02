Znany poznański raper w Śremie! Peja Slums Attack zagra koncert w sali widowiskowej Muzeum Śremskiego Tomasz Barylski

Ten weekend w Śremie będzie należał do fanów muzyki hip-hop! Znany, poznański raper zawita do Muzeum Śremskiego. W sobotę 11 lutego w sali widowiskowej wystąpi Peja/Slums Attack. Koncert w Śremie odbędzie się w ramach Before XXXL Tour 2023.