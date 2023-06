Zuchwała kradzież w Książu Wielkopolskim. Dwóch złodziei ukradło portfel z gotówką i dokumentami. Szybko wpadli w ręce policjantów

Sprawą zajęli się dzielnicowi z ksiąskiego Posterunku Policji. Jeszcze tego samego dnia zatrzymali dwójkę złodziei. Byli to mieszkańcy Książa Wlkp., którzy mieli przy sobie większość skradzionej gotówki.

Sprawcy byli nietrzeźwi i trafili do policyjnego aresztu. A do pokrzywdzonego wróciła większość skradzionego mienia: portfel z dowodem osobistym, kartą go gry, telefon komórkowy oraz 4520 złotych. Następnego dnia, 16 maja, złodzieje usłyszeli zarzut, do którego się przyznali. Obaj byli już wcześniej notowani i teraz, po raz kolejny, za swoje przestępcze zachowanie odpowiedzą przed sądem