Artystyczne zakończenie Tygodnia Małżeństwa w Śremie. Seniorzy uczestniczyli w kreatywnych warsztatach dla par [zdjęcia] Tomasz Barylski

Za nami Tydzień Małżeństwa w Śremie. Od 7 do 13 lutego w Klubie Senior+ przy ulicy Franciszkańskiej i nie tylko odbyły się liczne warsztaty i spotkania adresowane do najstarszych mieszkańców i okolic. Była to czwarta edycja tego wydarzenia w naszym mieście.