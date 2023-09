„Bezpieczna droga do szkoły” w Śremie i powiecie. Policjanci wręczom odblaski uczniom klas pierwszych szkół podstawowych Tomasz Barylski

Komenda Powiatowa Policji w Śremie wraz z Klubem Relax i partnerami ponownie zaproszą uczniów klas pierwszych szkół podstawowych do udziału w akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Będzie to doskonała okazja do przypomnienia zasad bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez ulicę.