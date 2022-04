Boks Śrem: Magdalena Lange z powołaniem do Kadry Narodowej Młodziczek!

Magda znalazła się w gronie sześciu zawodniczek, które dostały powołanie od trenera kadry, Karoliny Koszewskiej. Konsultacja szkoleniowa odbędzie się w dniach 8-12 kwietnia w Szczecinie. Otrzymane powołanie to efekt ciężkiej pracy naszej pięściarki i bardzo dobrych występów podczas ostatnich zawodów.

Trener Patryk był z Magdą na turnieju kwalifikacyjnym w Wielbarku. Co prawda przegrała swoją walkę, która była bardzo wyrównana. Jednak pokazała się z dobrej strony. Nie umknęło to uwadze trener kadry młodziczek, Karolinie Koszewskiej. Była szansa na powołanie i tak się stało. W najbliższy weekend Magda jedzie do Szczecina, gdzie będzie trenować z innym zawodniczkami w klubie Skorpion