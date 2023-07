Czas na oficjalne otwarcie sali sportowo-widowiskowej w Książu Wielkopolskim. Gościem wydarzenie będzie Marcin Gortat!

Wielkie otwarcie ksiąskiej sali sportowo-widowiskowej już za kilka dni

Wstęp na to wydarzenie jest wolny, warto więc rozważyć wypad do Książa Wielkopolskiego.

Bieg Kolorów w gminie Książ Wielkopolski to impreza, której nikomu nie trzeba przedstawiać, ani nikogo szczególnie zachęcać do udziału w tym wydarzeniu. Tegoroczna edycja po raz kolejny okazała się…

Sala w Książu i sportowa i widowiskowa. Co się znajduje w budynku?

Wracając jednak do budowy obiektu, który w ostatnich dniach jest języczkiem u wagi w naszym regionie, to dodamy, że koszt jego postawienia to niemal 19 milionów złotych. Dla gminy Książ Wielkopolski to ogromny wysiłek finansowy, ale zdradzimy, że chyba było warto, bo sala robi na pierwszy rzut oka bardzo pozytywne wrażenie.