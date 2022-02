Dolsk solidaryzuje się z ogarniętą wojną Ukrainą. Samorząd gotowy do działania

Burmistrz Dolska, Barbara Wierzbińska przyznała, że z przerażeniem spojrzała na doniesienia medialne zza naszej wschodniej granicy.

Jestem bardzo zaniepokojona. W naszych rozmowach w urzędzie przypomnieliśmy sytuację z koronawirusem. Pandemia rozpoczęła się w Chinach. Wiele osób twierdziło, że ten problem nas nie dotyczy. Jak się z czasem okazało był to globalny problem. Wojna na Ukrainie to temat, który nas też dotyczy. Dla mnie jest to szczególnie trudne. Jestem związana z Ukrainą, byłam tam kilka razy. Teraz giną tam niewinni ludzie