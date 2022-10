Dwie minuty, które wstrząsnęły "Łańcuchami"! Kłos Zaniemyśl z trzecią wygraną z rzędu [zdjęcia]

Rywal zespołu z Zaniemyśla zanotował dwa spadki z rzędu

Górnik Konin jeszcze do niedawna występował na boiskach III ligi rywalizując w derbach Wielkopolski chociażby z Sokołem Kleczew czy takimi zespołami jak m.in. Kotwica Kołobrzeg czy Elana Toruń. Ostatnie dwa sezony dla kibiców "Łańcuchów" to istna droga przez mękę. Ich zespół zanotował dwa spadki z rzędu. Najpierw do IV ligi, a obecnie do V ligi, gdzie na ten moment zajmuje trzecie miejsce od końca. Porównanie Górnika do angielskiego klubu Sunderland A.F.C. jest jak najbardziej zasadne. "Czarne Koty" w kampanii 2016/2017 zanotowały spadek z Premier League do Championship, a w kolejnym do League One.