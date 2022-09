Do trzech razy sztuka! Warta Śrem z pierwszym zwycięstwem na Stadionie Miejskim [zdjęcia]

Stadion Miejski w Śremie odczarowany przez warciarzy

Stare przysłowie "do trzech razy sztuka" sprawdza się w wielu dziedzinach. Sprawdziło się także w przypadku Warty Śrem i meczów rozgrywanych na Stadionie Miejskim w Śremie. Po porażce 5:6 z Zawiszą Łęka Opatowska i bezbramkowym remisie z Piastem Czekanów podopieczni Łukasza Kubzdyla zgarnęli komplet punktów w starciu z GKS Rychtal. Do przerwy warciarze prowadzili różnicą jednej bramki. Białorusin, Uladzislau Dybin wykorzystał nieporozumienie obrońcy i goalkeepera gości otwierając wynik tego meczu.

Zabójcza kontra Patryka Murasa

Po zmianie stron do głosu doszli przyjezdni. W efekcie Marcin Mendak doprowadził do wyrównania. Zawodnicy z Rychtala zepchnęli miejscowych do defensywy i wydawało się, że drugi gol jest kwestią czasu. Tym bardziej, że długie piłki zagrywane przez naszych zawodników nie stanowiły żadnego zagrożenia dla rywali. Aż do momentu, w którym rozpoczął się ostatni kwadrans meczu. Gospodarze wyprowadzili kontratak, a kapitalnym rajdem na skrzydle popisał się Patryk Muras. Po indywidualnej akcji nasz zawodnik pewnie pokonał bramkarza. Miejscowi przypieczętowali wygraną kilka minut później. Kamil Szymandera zagrał dokładne podanie w pole karne, a Dawid Forszapaniak z najbliższej odległości wepchnął piłkę do siatki.

Pierwsza wygrana na własnym terenie ucieszyła szkoleniowca naszego zespołu.