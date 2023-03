Dzień Kobiet Dojrzałych w Śremie. Najstarsze mieszkanki naszego miasta i okolic wspólnie obchodziły swoje święto [zdjęcia]

Wtorkowe spotkanie w śremskiej Restauracji Cztery Korony było pierwszym takim wydarzeniem, na które zaproszono najstarsze mieszkanki naszego miasta i okolic.

Sama idea pojawiła się już w 2018 roku. Wówczas mieliśmy spotkanie z uroczystym obiadem właśnie dla tych najstarszych mieszkańców gminy Śrem. Było to połączone z wydarzeniem edukacyjnym i konferencją. Wtedy byli to zarówno panowie i panie w wieku 90+. Tutaj mamy trochę kontynuację i docenienie pań. Dziewięć dekad to czas różnych doświadczeń, emocji, zdarzeń i za to wszystko chcemy podziękować paniom