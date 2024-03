Dzień Kobiet w Błociszewie na wesoło i z pomysłem! Na panie czekał występ kabaretowy oraz warsztaty z makramy

Dzień Kobiet w Błociszewie upłynął pod znakiem dobrej zabawy

Sobota 2 marca to dla wszystkich kobiet mieszkających w sołectwie Błociszewo oraz pań związanych z tym miejscem to był dzień dobrej zabawy. Wszystko za sprawą Dnia Kobiet, które dla pań przygotowała Rada Sołecka oraz Stowarzyszenie Nasze Błociszewo.

W pierwszej kolejności bliski 50 paniom przybyłym do świetlicy wiejskiej w Błociszewie mężczyźni zaserwowali ciasto, kawę, a następnie lampkę wina. Skosztować można było między innymi sernika oraz rozmaitych wariacji na temat czekolady, która znalazła się w wielu ciastach. Chwila przy kawie i rozmowie, to był również doskonały moment na wręczenie paniom świętującym Dzień Kobiet symbolicznego kwiatka, który będzie miłą pamiątką tego spotkania.

Dobry humor nie opuszczał kobiet w Błociszewie. Zadbali o to panowie!

Po cieście i kawie przyszedł czas na niespodziankę tej imprezy, która był występ kabaretowy. Tu trzeba przyznać, że panowie stanęli na wysokości zadania i kilkoma scenkami rozbawili panie będące na sali do łez.

Krótkie scenki oraz wygibasy podczas występu taneczno-wokalnego były po prostu strzałem w przysłowiową dziesiątkę i z pewnością podniosło to panom poprzeczkę na przyszły rok.

Ciasto, kawa, rozmowy oraz śmiech do łez to jednak nie wszystko, co zaplanowano na sobotnie popołudnie i wieczór. Ciekawym pomysłem były również warsztaty makramy, które kobietom bawiącym się tego dnia w Błociszewie pozostawiły kolejny drobiazg, który zostanie pamiątką tej imprezy.