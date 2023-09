Greatman Triathlon Śrem. Palące słońce ich nie zatrzymało triathlonistów. W zawodach wystartowało blisko 800 uczestników [zdjęcia]

Greatman Triathlon Śrem na dwóch dystansach i dla najmłodszych

Tegoroczna edycja Greatman Triathlon Śrem cieszyła się sporym zainteresowaniem triathlonistów. Jak powiedział w rozmowie z nami Paweł Kotas, organizator cyklu zawodów Greatman Triathlon łącznie do zawodów zgłosiło się blisko 800 uczestników. Tradycyjnie rywalizowano na dwóch dystansach. Pierwszy z nich to tzw. 1/8 Iron Mana, a uczestnicy mieli do pokonania 475 metrów pływania, do przejechania 22,5 kilometra na rowerze oraz 5,25 kilometra do przebiegnięcia. Ten dystans jest szczególnie polecany wszystkim debiutantom.