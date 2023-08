Triathloniści opanowali Kórnik. Za nami dziewiąta edycja Greatman Triathlon. Pogoda nie odstraszyła zawodników [zdjęcia]

Dwa dystanse podczas Greatman Triathlon Kórnik i rywalizacja dla najmłodszych

Do udziało w niedzielnych zawodach zgłosiło się blisko 700 triathlonistów, którzy rywalizowali na dwóch dystansach. Pierwszy z nich to tzw. 1/8 Iron Mana, a uczestnicy mieli do pokonania 475 metrów pływania, do przejechania 22,5 kilometra na rowerze oraz 5,25 kilometra do przebiegnięcia. Ten dystans jest szczególnie polecany wszystkim debiutantom. Bardziej doświadczeni zawodnicy rywalizowali na dystansie 1/4 Iron Mana. Tutaj do pokonania było 950 metrów pływania, 45 kilometrów jazdy na rowerze oraz 10,5 kilometra biegu.