Harcerze z Książa Wielkopolskiego i Śremu na międzynarodowym zlocie. Wcześniej promowali ideę tolerancji i pokoju w naszym regionie

"Pokój - tylko kilka kroków stąd", czyli jak harcerze z Książa Wlkp. i Śremu promowalli ideę tolerancji i pokoju

Międzynarodowy zlot harcerzy i skautów Intercamp 2023 został zorganizowany pod koniec maja na terenie niemieckiego Parku Narodowego Eifel w Nadrenii Północnej-Westfalii. Żeby wziąć udział w wydarzeniu zgłaszający byli zobligowani do wykonania zadania przedzlotowego.

W tym roku pod hasłem “Pokój - tylko kilka kroków stąd”. W ramach tego zadania ksiąscy i śremscy harcerze przeprowadzili ankietę dotyczącą tematyki tolerancji i pokoju wśród mieszkańców Książa Wielkopolskiego i Mechlina . Zadanie wykonane przez naszą młodzież zostało ocenione bardzo wysoko, co dało możliwość udziału we wspomnianym zlocie.

Wyjątkowy konkurs na przypinkę do munduru harcerskiego

Konkurs “Harcerz wolny od nałogów” był adresowany do młodzieży szkolnej, która należy do drużyny harcerskiej oraz do wszystkich osób, które interesują się prawem harcerskim.