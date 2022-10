"Hokus, pokuss - dynia!" w Pyszącej, czyli zajęcia dla dzieci i młodzieży z dynią w tle Katarzyna Baksalary

Dynia i kolor pomarańczowy to zdecydowanie symbol jesieni. Dlatego właśnie dynia była główną bohaterką zajęć dla dzieci w Pyszącej przygotowanych przez filę śremskiej biblioteki publicznej. Zajęcia, które odbyły się w czwartkowe popołudnie były i śmieszne i nieco straszne, a to za sprawą przebrań, w których pojawiły się dzieci - a pomysłowości im nie brakowało. Wśród kostiumów pojawili się bohaterowie komiksów, szkielety oraz stylizacje nawiązujące do strasznych filmów. Wszyscy bawili się doskonale, a gry i zabawy przygotowane na to popołudnie dostarczały im sporo frajdy. Kiedy odwiedziliśmy świetlicę wiejską w Pyszącej, właśnie trwał slalom taczką pomiędzy dyniami. Na wszystkich. oprócz rozmaitych konkurencji, czekał także słodki dyniowy poczęstunek.