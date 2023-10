Jak głosowali mieszkańcy gminy Śrem w wyborach do Sejmu? PKW podało oficjalne wyniki dla gminy Śrem

Wysoka frekwencja w gminie Śrem. Do urn poszło ponad 75 procent uprawnionych

Po pierwsze, trzeba przyznać, że mieszkańcy gminy Śrem tłumnie ruszyli do urn wyborczych. Frekwencja wyborcza wyniosła bowiem, jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza, aż 76,14 procent. I jest najwyższa od wielu lat, jeśli nie wręcz rekordowo wysoka. W niedzielę 15 października wydano w sumie 24 059 kart do głosowania na 31 597 uprawnionych do głosowania.