Jan Abram Maturzystą Roku śremskiego Liceum Ogólnokształcącego. Jego wynik egzaminów maturalnych będzie trudny do pobicia

Wybrałem kierunek na Politechnice Poznańskiej, jest to Sztuczna Inteligencja. Nie jestem w stu procentach przekonany do tych studiów, ale przeważyło to, że ten kierunek wymagał wysokiej punktacji i to było dla mnie trochę motywacją i udowodnieniem sobie samemu, że mogę się tam dostać. No i się udało. Jestem przekonany, że to ciekawy kierunek studiów, dałem mu szansę i zobaczymy jak będzie