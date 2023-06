Jan Baier. Wspomnienia ludzi o twórcy PGR w Manieczkach

Tak wspominają twórcę PGR w Manieczkach

Znalezienie mieszkańca Manieczek (gm.Brodnica), który choć w niewielkim stopniu nie byłby związany z działalnością Jana Baiera zdaje się być całkowicie niemożliwe. Większość spośród ludzi żyjących w tej wiosce to byli pracownicy kombinatu Manieczki, lub zatrudnieni w ośrodkach oświaty i kultury powstałych z inicjatywy dyrektora PGR-u. W oczach wielu jego kolegów i koleżanek ze szkolnej ławki, czy później współpracowników, był to człowiek o nieposzlakowanej opinii, niezwykle pracowity i energiczny, ale także towarzyski i wyjątkowo dowcipny.

Czytając zbiór wspomnień „Śladami Jana Baiera z Manieczek” pod redakcją Łukasza Koralewskiego, wydany rok po jego śmierci (zmarł w kwietniu 2001 roku), ma się wrażenie czytania złożonej z kilku części biografii świętego . Wyjątkowo trudno znaleźć choćby jedną negatywną opinię, która cieniem rzucałaby się na ogólny wizerunek Jana Baiera. Według znajomych z czasów szkolnych był to człowiek, który już od młodzieńczych lat przejawiał predyspozycje do zapisania się wielkimi zgłoskami w dziejach historii Wielkopolski .

Pochwał nie szczędziło mu także stowarzyszenie absolwentów Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, którego do końca swojego życia był prezesem. Warto przytoczyć tutaj parę epitetów, jakimi był określany były dyrektor PGR-u we wcześniej już przywołanych wspomnieniach: „Nasz przewodnik”, „Troskliwy opiekun”, „Nauczyciel i społecznik”, czy „Fachowiec i patriota”. Jakkolwiek trudno Janowi Baierowi odmówić zaangażowania i konsekwencji w dążeniu do rozwijania kombinatu w Manieczkach, trudno jest te relacje nazwać w pełni obiektywnymi.