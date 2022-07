"Kawiarenki" i inne przeboje Ireny Jarockiej. Urszula Lidwin zaśpiewała w Muzeum Śremskim

"Kawiarenki" na śremskich Jezioranach

Recital przebojów Ireny Jarockiej w Muzeum Śremskim

Niedzielny koncert Urszuli Lidwin to niemal godzina z przebojami znanej, polskiej artystki. Podczas niedzielnego koncertu Urszuli Lidwin towarzyszył gitarzysta, Robert Wojciechowski. Recital “Motylem jestem” pozwolił śremskiej publiczności przenieść się wspomnieniami do lat młodości. Warto dodać, że Urszula Lidwin miała okazję osobiście współpracować z Ireną Jarocką. Wokalistka nagrywała chóry do płyty “Kolędy bez granic”.