Śremscy artyści w wersji akustycznej podczas kolejnego koncertu z cyklu "Muza w Muzeum" [zdjęcia]

Śremscy artyści w akustycznej odsłonie

Sobotni wieczór 9 lipca w sali widowiskowej Muzeum Śremskiego to zdecydowanie akustyczny klimat. Zadbali o niego miejscowi artyści, którzy zaprezentowali się w tej dość niecodziennej odsłonie. Na dobry początek na scenie zaprezentowała się Aleksandra Wrotyńska. Młoda wokalistka w jednym z utworów zabrała publiczność w podróż do Ameryki Południowej. Dokładnie do argentyńskiego Buenos Aires. Wszystko za sprawą utworu "Boskie Buenos" z repertuaru grupy Maanam. Następnie scena należała do duetu Kasia Hoffa & Bartek Karman, którzy wprowadzili słuchaczy w nieco nostalgiczny nastrój wykonując m.in. przebój Johna Lennona "Imagine". W dalszej części sobotniego koncertu scenę przejęły zespoły: Iwona Jurga i Krople Dżdżu, Limdej i Korek.