Kolizja na DW 436 Śrem - Książ Wlkp. W Chrząstowie karetka pogotowia zderzyła się samochodem osobowym [zdjęcia]

Do zdarzenia na DW 436 w miejscowości Chrząstowo doszło we wtorek 5 lipca. Około godziny 12:30 stanowisko dowodzenia Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie odebrało zgłoszenie o kolizji w miejscowości Chrząstowo. Do akcji wysłano jednostki ze Śremu oraz druhów OSP Chrząstowo. Na miejscu okazało się, że doszło do kolizji samochodu osobowego z karetką pogotowia. Doszło też do wycieku oleju z jednego z pojazdów. Z nieoficjalnych informacji wynika, że karetka miała włączone sygnały dźwiękowe i świetlne.