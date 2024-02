Komenda Powiatowa Policji w Śremie podsumowała miniony rok. Inspektor Sławomir Jądrzak: Zanotowaliśmy 81,3% wykrywalności

W 2023 roku śremscy policjanci prowadzili 843 postępowania. Większa część z nich dotyczyła przestępstw kryminalnych (563). Pozostałe to postępowania związane z przestępstwami gospodarczymi (173) i pozostałymi siedmioma kategoriami (149). Wśród wspomnianych siedmiu kategorii są m.in. kradzieże (84 w minionym roku) czy uszkodzenia mienia (31). Jak wygląda wykrywalność przestępstw przez śremskich policjantów?

W ubiegłym roku zanotowaliśmy 81,3% wykrywalności. Jakby sprawdzić to przez te wszystkie kolejne lata (2021, 2022, 2023) można powiedzieć, że mamy wykrywalność w granicach 80%. Co to oznacza dla zwykłego obywatela dla zwykłego zjadacza chleba? Oznacza, tyle że na dziesięć przestępstw, osiem wykrywamy. Czyli można powiedzieć, że te dwa przestępstwa gdzieś tam to są przestępstwa niewykryte jeszcze przez policję śremską