Koncertowy weekend w Śremskim Sporcie. Na „Placu pod brzozami” wystąpiły zespoły The Karlins i The Shvagiers [zdjęcia] OPRAC.: Redakcja srem.naszemiasto.pl

To był muzyczny wieczór ze Śremskim Sportem. W sobotę, 23 września na „Placu pod brzozami” zorganizowano koncert, podczas którego wystąpiły dwa zespoły. Na scenie zaprezentowały się zespoły The Karlins (support) i The Shvagiers. To kolejne takie wydarzenie, na które zaproszono mieszkańców Śremu i okolic. Jak powiedział nam Ryszard Mitmański, Śremski Sport od kilku lat organizuje dwa koncerty. Jeden z nich odbywa się wiosną, a drugi jesienią. Jak dodał nasz rozmówca, w przyszłym roku planowane są kolejne, takie wydarzenia.