Kto spowodował zdarzenie drogowe pod Dolskiem? Rodzina szuka sprawcy i apeluje o pomoc Tomasz Barylski

Szymon Wojciechowski/Komenda Powiatowa Policji w Śremie

Rodzina poszkodowanego szuka sprawcę zdarzenia drogowego do którego doszło pod Dolskiem pod koniec czerwca. Wówczas kierowca na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Wszystko wskazuje na to, że do tego zdarzenia przyczynił się inny kierowca.