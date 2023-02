Lekkoatleta z Dolska w drodze po swoje marzenia. Michał Majchrzak celuje w start w mistrzostwach świata i igrzyskach paraolimpijskich

Po pierwszej klasie technikum zacząłem biegać i jeździć rowerem, co drugi dzień. Chciałem przejechać 80 kilometrów rowerem do moich znajomych, którzy mieszkali w Murowanej Goślinie. To były początki mojej regularnej aktywności. To był lipiec i po przejechaniu założonej trasy stwierdziłem, że podoba mi się taka aktywność. Postawiłem sobie cel i konsekwentnie go zrealizowałem