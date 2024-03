Lewica gotowa do wyborów. Zaprezentowano radnych do powiatu śremskiego oraz Sejmiku Wielkopolskiego

Śremska Lewica gotowa do wyborów samorządowych

W poniedziałek 11 marca przedstawiciele Lewicy ze Śrem i okolic zaprezentowali się już wyborczym formacie. W pierwszej kolejności Eugeniusz Siczyński , szef powiatowych struktur, poinformował, że tym razem Lewica wystawia swoich kandydatów jedynie do rady powiatu śremskiego oraz do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Poparcie lewej strony śremskiej samorządności dla Adama Lewandowskiego

Kandydaci do rady powiatu śremskiego z ramienia Lewicy

Kto wystartuje do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego?

Wracając jednak do kandydata z powiatu śremskiego, to Lewica zdecydowała, że będzie nim Piotr Skrzypniak z gminy Brodnica. Jest on "czwórką" na liście. Jeśli chodzi o przeszłość samorządową tego kandydata, to dał się on poznać m.in. jako radny powiatowy podczas kadencji w latach 2010-2014.