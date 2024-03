Magiczny koncert w Zespole Szkół Ekonomicznych w Śremie. Z okazji 30-lecia śremskiego Ekonoma wystąpił Francois Trio [film, zdjęcia]

Magiczny wieczór z polsko-francuskimi melodiami w murach ZSE

Wśród nich można było usłyszeć m.in. utwory z repertuaru Charles’a Aznavoura, Edith Piaf czy Zbigniewa Wodeckiego. Ten wieczór to nie tylko muzyczna uczta. W trakcie trwania koncertu funkcjonowała kawiarenka serwująca ciasta i gorące napoje, a wszystko to w szczytnym celu. Do specjalnych puszek zbierano pieniądze, które zostaną przeznaczone dla absolwentki szkoły, Marty Cieślak, która zmaga się z nowotworem.