Dzień bez plecaka w Śremie i okolicach. W czym uczniowie przynosili do szkoły książki, zeszyty i drugie śniadanie? Szkoła w Pyszącej (1-12)/SP 5 w Śremie (13-35) Zobacz galerię (36 zdjęć)

Marzec to miesiąc kiedy uczniowie szkół mają okazję wykazać się kreatywnością, a wszystko za sprawą "Dnia bez plecaka". Podejrzeliśmy, w czym uczniowie ze śremskiej "piątki" i szkoły w Pyszącej przynosili do szkoły książki, zeszyty i drugie śniadanie. Zobaczcie, pewnie nie raz zaskoczy was pomysłowość uczniów ze szkół w Śremie i okolicach. Okazuje się, że taki dzień może być świetną zabawą dla wszystkich.