Marcin Meller w Ceglarnii Jarosławki. Czytelnicy licznie uczestniczyli w spotkaniu ze znanym dziennikarzem i autorem książek [zdjęcia]

Jak dodał jego tata miał specyficzne poczucie humoru, które niekoniecznie było przeznaczone dla siedmioletnich dzieci.

Będąc w pierwszej klasie pani pokazywała planszę ze zwierzętami i pokazała jelenia. Pyta się “co to za zwierzę?”, na co ja powiedziałem, że “to jest Lenin”, bo tak mi wytłumaczył tatuś. Mówimy o roku 1976, środek Gierka. Mówię Lenin na co nauczycielka zbladła “Dziecko! Co ty mówisz?! To jest jeleń”. “Nie tata mi wytłumaczył, to jest Lenin”. Nauczycielka mówiła, że Lenin to przywódca światowego proletariatu i leży w mauzoleum w Moskwie. Ja na to, że “nie tam jest jeleń i jego żona sarenka dupenka”, bo mi tatuś powiedział