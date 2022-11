Ostatni akcent cyklu "Czytanie może być męskie". Artur Andrus spotkał się z czytelnikami w Mchach [zdjęcia]

Już na samym początku zaproszony gość zachęcił publiczność, żeby zadawała mu pytania na które odpowie, albo w jakiś sposób uniknie odpowiedzi. Czytelnicy mogli się przekonać, że ma spory dystans do siebie.

Zacząłem sobie kolekcjonować komentarze na swój temat, takie które usłyszałem. One mi sprawiają wielką przyjemność. Po jakimś występie podeszła do mnie pani i tak patrząc mi prosto w oczy powiedziała “Boże, Pan taki śmieszny jak pies”. Ja doszedłem do wniosku, że to jest ekstra komplement, bo ja uwielbiam psy. Wtedy zacząłem je sobie kolekcjonować