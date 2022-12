Nic dwa razy się nie zdarza. Centrum Kultury w Książu Wlkp. podsumowało mijający rok podczas Koncertu Bożonarodzeniowego w Śremie [zdjęcia] Tomasz Barylski

Centrum Kultury w Książu Wielkopolskim podsumowało mijający rok wyjątkowym wydarzeniem. W niedzielę 18 grudnia w Katolickim Centrum Edukacji i Kultury odbył się Koncert Bożonarodzeniowy. Była to doskonała okazja nie tylko do wprowadzenia się w świąteczny klimat, ale także do podziękowań dla wszystkich osób wspierających ksiąską kulturę.