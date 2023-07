Nie tylko weekend! 14-16 lipca 2023 w Śremie i okolicy. Wydarzenia i imprezy. Zobacz weekendowe propozycje [zdjęcia]

Weekend w Śremie startuje w piątkowe popołudnie

Już od godziny 16:00 na Terenie Zielonym przy ul. Nowowiejskiego w Śremie rozpocznie się zabawa z bańkami mydlanymi w roli głównym i ulubieńcem najmłodszych, czyli Smokiem Edziem. To postać znana wszystkim milusińskim i ich rodzicom przede wszystkim z bajek, które można bez problemu znaleźć w Internecie. Dwie godziny później zaplanowano zabawę z kolorowymi proszkami holy.

Z kolei fani mocniejszych brzmień odliczają do startu tegorocznego cyklu koncertów Muza w Muzeum. W piątkowy wieczór w amfiteatrze znajdującym się w Ogrodzie Muzeum Śremskiego wystąpią Beat Wise i The Shvagiers. Pomiędzy koncertami Śremska Grupa Fotograficzna zaprasza na plenerowy wernisaż wystawy 11 Spojrzeń Fotograficznych. Jeżeli ktoś od rockowego grania woli taneczne “pląsy” to musi koniecznie zajrzeć na Plażę Miejską w Śremie.