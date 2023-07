Wielkie odliczanie do święta muzyki klubowej w Książu Wielkopolskim! 15 lipca kolejna edycja Summer Prince Festival [zdjęcia]

Wielki powrót muzyki klubowej do Książa Wlkp.

Najlepsze klubowe brzmienia ponownie w Książu Wielkopolskim. Ponownie na scenie zlokalizowanej przy ksiąskim amfiteatrze wystąpi dziewięciu DJ-ów. Tym razem dla fanów muzyki klubowej zagrają: Dj Killer, Bounce Inc., Dj Cometa, DJ Iroon, DBL, DJ Insane, Barthezz Brain Nitek i jedna z największych legend polskiej sceny klubowej, czyli Dj Hazel znany z takich hitów jak "I love Poland" i "Let's do this".