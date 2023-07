Muza ponownie zagości w Muzeum Śremskim. 14 lipca pierwszy koncert w ramach tegorocznego cyklu [film]

Muza po raz piąty zagości w Muzeum Śremskim

Trzy koncerty, sześć zespołów, czyli tegoroczna Muza w Muzeum Śremskim

Koncerty będą odbywać się w kolejne piątki lipca w amfiteatrze znajdującym się w ogrodzie Muzeum Śremskiego i sali widowiskowej. Pierwszy koncert już za tydzień, w piątek 14 lipca. Na scenie wystąpią Beat Wise z Poznania i śremski zespół The Shvagiers. W kolejnym tygodniu, 21 lipca koncert w klimacie bluesa zaplanowano w sali widowiskowej naszego Muzeum. Pozostałe odbędą się we wspomnianym, muzealnym amfiteatrze. Jednak w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych koncerty zostaną przeniesione pod dach do sali widowiskowej.