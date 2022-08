Niespokojny poranek na śremskich drogach! Kolizje w Śremie i Kiełczynie [zdjęcia]

Kolizja przed przejściem dla pieszych w Śremie

Skręt w lewo zakończony zderzeniem

To nie jedyna niebezpieczna sytuacja na naszych drogach we wtorkowy poranek. Tuż przed godziną 7 rano doszło do kolizji dwóch pojazdów w miejscowości Kiełczyn. Tutaj również obyło się bez osób poszkodowanych. Strażacy musieli zneutralizować płyny wyciekające z uszkodzonych pojazdów. Z ustaleń policji wynika, że kierująca volkswagenem passatem chciała zawrócić wykorzystując wjazd na posesję. Nie zauważyła, że jest wyprzedzana przez kierującą pojazdem marki mazda i doszło do zderzenia. Sprawczyni kolizji została ukarana mandatem w wysokości 1500 złotych.