Nisko lecący samolot nad Dolskiem. Jeden z kierowców na trasie Śrem-Dolsk zarejestrował to na telefonie

Samolot nad Dolskiem. Według świadka leciał zdecydowanie zbyt nisko

Leciał bardzo nisko, moim zdaniem na wysokości mniej więcej czwartego piętra. Nie nagrywałem długo, bo normalnie był strach czy on poleci dalej, czy spadnie. Auta to od Dolska w stronę Poznania stanęły. Zadzwoniłem do Poznania na Ławicę, a tam polecono mi zgłosić to do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Rzecznik lotniska Ławica w Poznaniu potwierdził zgłoszenie

Za samolot będący w powietrzu odpowiada Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i tam powinien zgłosić się świadek tego zdarzenia

- informuje rzecznik i dodaje, że nie oznacza to jednak, że sprawą się nie zajęto.

Informację uzyskaną przez pana zgłaszającego przekazana służbom lotniska

- powiedział nam Błażej Patryn.

Na ten moment nie udało nam się potwierdzić zaistnienia niepokojącej sytuacji w okolicach Dolska w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Ze słów pana Szymona Wynika, że mimo prób niestety nie udało mu się przekazać swojej obserwacji do PAŻP. To, co wynika z dotychczas zebranych informacji, to to, że nie doszło do żadnej katastrofy lotniczej.