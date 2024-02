Przegląd prasy ze stycznia 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Śremie?

Przegląd stycznia 2024 w Śremie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości ze stycznia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Nowa benzyna już jest sprzedawana na polskich stacjach benzynowych. Nie każdy może ją jednak stosować. Paliwo to może nawet uszkodzić samochód, jeżeli ten nie jest przystosowany do jej spalania. Jak sprawdzić, kto nie może jej tankować? Są na to proste sposoby. Podajemy, jak to zweryfikować. Powstała specjalna wyszukiwarka modeli i marek samochodów oraz lista pojazdów. Jeśli masz taki samochód – lepiej nie tankuj benzyny E10.

Kilka dni temu Łukasz Szpunar wyruszył w swoją niezwykłą, biegową podróż przez Polskę. Podczas swojej wyprawy pokona ponad pięćset kilometrów, a wszystko to w celu wsparcia budowy Hospicyjnego Domu Aniołków dla nieuleczalnie chorych dzieci w gminie Zaleszany (woj. podkarpackie). Jednym z punktów na trasie jest Śrem. We wtorek 31 stycznia inicjator tego przedsięwzięcia dotarł do naszego miasta.