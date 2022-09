Nowe tablice w Galerii Wybitnych Absolwentów LO w Śremie. Tym razem nie są poświęcone jednak absolwentowi szkoły, a jej historii Katarzyna Baksalary

Śrem to miasto, które może pochwalić się szkołą z długoletnią tradycją. Mowa oczywiście o Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Poznańskiej. Szkoła ta w Śremie działa już od ponad 160 lat i w gronie swoich absolwentów ma niejednego wybitnego człowieka. Aby uhonorować te osoby, Stowarzyszenie Absolwentów LO w Śremie, utworzyło Galerię Wybitnych Absolwentów. W tym roku wprowadzono do niej prof. Teobalda Olejnika i to jego tablica zawisła w szkolnej galerii. To jednak nie wszystkie tablice, które pojawiły się w tym roku we wspomnianej galerii. W związku z faktem, że rok 2022 jest uznany za rok gen. Józefa Wybickiego dla uczczenia patrona szkoły w dniu jego 275 urodzin, czyli w czwartek 29 września, w Galerii Wybitnych Absolwentów śremskiego LO pojawiły się dwie nowe tablice mówiące nie tyle o samym generale, który absolwentem śremskiej Alma Mater nie jest, ile o historii szkoły.