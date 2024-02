Ogromne zainteresowanie wstąpieniem w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. Coraz więcej osób zgłasza się do Wojskowych Komisji Uzupełnień

W ostatnich dniach otrzymaliśmy informację o dużym zainteresowaniu wstąpieniem do Wojsk Obrony Terytorialnej i o kolejkach do Wojskowych Komisji Uzupełnień. Przypomnijmy, że w naszym regionie funkcjonuje 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej, w skład której wchodzi pięć batalionów:

Odnotowujemy dość liczne wcielenia, co widać np. podczas naszych przysiąg wojskowych. Żołnierze służą we wszystkich pięciu batalionach 12 WBOT

Jak wygląda zainteresowanie wstąpieniem do 12 WBOT? Jak przekazała nam por. Anna Jasińska-Pawlikowska , oficer prasowy 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej, od początku istnienia brygady nigdy nie narzekano na zainteresowanie służbą w szeregach wspomnianej brygady. Obecnie brygada liczy ok. 2700 żołnierzy .

Kto zgłasza się do służby w 12 Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej?

Do służby zgłaszają się osoby w różnym wieku. Jest to zarówno młodzież i nie tylko. Obecnie średnia wieku żołnierza to 33 lata.