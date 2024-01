Prasówka z całego tygodnia 21.01.2024 w Śremie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Śremu, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.01 a 20.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nie tylko 19-latkowie! Tak wygląda kwalifikacja wojskowa 2024. Te osoby dostaną wezwanie na badania. Obowiązują nowe zasady”?

Przegląd tygodnia: Śrem, 21.01.2024. 14.01 - 20.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Nie tylko 19-latkowie! Tak wygląda kwalifikacja wojskowa 2024. Te osoby dostaną wezwanie na badania. Obowiązują nowe zasady Kwalifikacja wojskowa w 2024 roku rozpocznie się 1 lutego i potrwa do końca kwietnia – poinformowało Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. Warto pamiętać, że od 13 stycznia obowiązują nowe przepisy, które narzucają poborowym zaledwie 6 godzin na stawienie się w wyznaczonej jednostce wojskowej w przypadku ogłoszenia mobilizacji lub ogłoszenia stanu wojny. Kto dostanie wezwanie, jakie są zasady tegorocznej kwalifikacji wojskowej i jak się do niej przygotować? Sprawdziliśmy. 📢 Kto ma ochotę zmierzyć się w pojedynku strzeleckim z Burmistrzem Śremu? Wystarczy wylicytować tegoroczną aukcję WOŚP Akcje śremskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nabierają tempa! W piątek 19 stycznia ogłoszono licytację przygotowaną przez Burmistrza Śremu. Licytować będzie można atmosferę niczym na dzikim zachodzie... no prawie. Zobaczcie, co trafiło na licytację.

📢 Dzień Seniora w Pyszącej. Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich wystąpiły dla swoich babć i dziadkó [film, zdjęcia] Bajkowy program artystyczny, słodka niespodzianka i koncert zespołu Niemy. Tak wyglądało piątkowe popołudnie, 19 stycznia w świetlicy wiejskiej w Pyszącej koło Śremu. Uczniowie miejscowej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich zaprosili swoje babcie i swoich dziadków do wspólnego świętowania podczas Dnia Seniora.

Tygodniowa prasówka 21.01.2024: 14.01-20.01.2024 Śrem: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Śremie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Piotr Bałtroczyk wystąpił w sali widowiskowej Muzeum Śremskiego. Występ satyryka cieszył się ogromnym zainteresowaniem publiczności To był wieczór pełen humoru i barwnych anegdot. W piątkowy wieczór, 19 stycznia w sali widowiskowej Muzeum Śremskiego wystąpił Piotr Bałtroczyk. To znany artysta kabaretowy, satyryk, dziennikarz, który zaprezentował śremskiej publiczności swój najnowszy program “Piotr Bałtroczyk Stand-up: Starość nie jest dla mięczaków”. Podczas prawie dwugodzinnego występu widownia doskonale bawiła się tego podczas występu okraszonego zabawnymi anegdotami i historiami. Warto dodać, że występ satyryka cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a sala widowiskowa wypełniła się do ostatniego miejsca.

📢 Nisko lecący samolot nad Dolskiem. Jeden z kierowców na trasie Śrem-Dolsk zarejestrował to na telefonie Do niepokojącej sytuacji doszło w piątek 19 stycznia około południa w okolicy Dolska. Bardzo nisko nad ziemią zauważono sporych rozmiarów samolot. Sprawę miano zgłosić m.in. lotnisku Ławica w Poznaniu oraz Polskiej Agenci Żeglugi Powietrznej. 📢 Dzień Babci i Dziadka w Klubie Senior+ w Śremie. Życzenia, słodycze oraz gry i zabawy W piątkowe popołudnie 19 stycznia seniorki i seniorzy ze Klubu Senior+ przy ul. Franciszkańskiej w Śremie świętowali Dzień Babci i Dziadka. Wspólne obchody święta Babć i Dziadków były okazją do różnych animacji, gier i łamigłówek. Zdradzimy wam, że było bardzo wesoło, a seniorzy musieli wykazać się nie lada pomysłowością. 📢 Kto nie może tankować benzyny E10? Oto lista samochodów i modeli. Sprawdź, czy twój samochód pojedzie na nowym paliwie E10 to nowa benzyna, która może nawet uszkodzić samochód, jeżeli ten nie jest przystosowany do jej spalania. Nie każdy może ją stosować, a w jaki sposób to sprawdzić? Są na to proste sposoby. Podajemy, jak to zweryfikować. Powstała specjalna wyszukiwarka modeli i marek samochodów oraz lista pojazdów. Jeśli masz taki samochód – lepiej nie tankuj benzyny E10.

📢 Sąd wydał za nim list gończy. Zatrzymali go grodziscy policjanci Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim zatrzymali kolejną osobę, która była poszukiwana listem gończym. 📢 Nie tylko weekend! 19-21 stycznia w Śremie i okolicy. Koncerty, imprezy, wydarzenia. Zobacz weekendowe propozycje [zdjęcia] Nie macie jeszcze planów na nadchodzące trzy dni? Nic straconego! Sprawdźcie nasze zestawienie weekendowych wydarzeń i zaplanujcie swój wolny czas wraz z najbliższymi. Nadchodzący weekend to m.in. koncerty i wydarzenia z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dnia Dziadka.

📢 Gmina Śrem się starzeje. W minionym roku zmarło więcej osób zameldowanych w Śremie i gminie Śrem niż się urodziło Świat się starzeje i nie jest inaczej w przypadku gminy Śrem. Tu też, przeglądając statystyki, można zauważyć ten trend. W minionym 2023 roku w gminie Śrem zmarło więcej osób zameldowanych w mieście lub gminie, niż się urodziło, a to raczej nie jest dobra wróżba na przyszłość.

📢 Innowacyjna operacja w Śremie. Szpital ma się czym pochwalić. W operacji wykorzystano radioizotop technetu W środę 17 stycznia Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie ogłosił, że na jednym z oddziałów odbyła się innowacyjna operacja z wykorzystaniem znakowania węzłów chłonnych. Operacja została przeprowadzona w połowie grudnia minionego roku. 📢 II Turniej Unihokeja „Floorball Śrem”. Blisko setka dzieci ze szkół podstawowych rywalizowało na sali Śremskiego Sportu Śremski Klub Unihokeja "Floorball Śrem" po raz drugi zaprosił uczniów szkół podstawowych z gminy Śrem do udziału w turnieju. W rywalizacji udział wzięło blisko setka dzieci. Na każdego czekał upominek i medal za udział w zmaganiach. Dla najlepszych drużyn uczniów klas starszych przygotowano również statuetki turniejowe. 📢 Australian Open 2024. Poznaj najpiękniejsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju w Melbourne Turniej Australian Open 2024 zaplanowano na 14-28 stycznia. Na twardych kortach w Melbourne odbędzie się walka o pierwszy Wielki Szlem w tym sezonie. Poznaj najpiękniejsze i najgorętsze tenisistki, które przystępują do zmagań w grze pojedynczej. Na Instagramie chwalą się wysportowanymi sylwetkami, smukłymi ciałami. Zdjęcia - w galerii.

📢 Nominacje do Śremskich Żyraf już znane. Głosując zdecydujecie, kto otrzyma najwyższą ze śremskich statuetek Śremskie Żyrafy to statuetki, które już goszczą w domach wielu nietuzinkowych mieszkańców gminy Śrem, którzy na co dzień podejmują rozmaite inicjatywy. W tym roku do grona laureatów Śremskich Żyraf dołączą kolejni ludzie, którzy są pełni pomysłów oraz gotowości do działania. Znamy nominację, teraz wasza rola w tym, aby wskazać, kto otrzyma najwyższą z Żyraf.

📢 Nakradli części za sto tysięcy złotych, teraz są w rękach policjantów ze Śremu. Finał sprawy będzie w sądzie Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka. Tak można powiedzieć o mężczyznach, którzy zostali zatrzymanie przez policjantów ze Śremu. W październiku minionego roku ukradli części samochodowych za sto tysięcy złotych, teraz za swój czyn opowiedzą przed sądem.

📢 Zdjęcie Piotra Pieczykolana ze Śremu, trafiło na aukcję. Weź udział w licytacji i wesprzyj Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Piotr Pieczykolan to śremianin, którego można spotkać na wielu wydarzeniach i nie tylko z aparatem fotograficznym w ręku. Zdjęcia wykonane przez niego przykuwają uwagę i zatrzymują na dłużej. Tym razem jedno ze zdjęć Piotra trafiło na aukcję. Możesz je kupić i wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, która w tym roku gra pod hasłem "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!” 📢 Śremianie znów pobiegną, żeby policzyć się z cukrzycą. Finał WOŚP w Śremie coraz bliżej! Szykujecie się do biegu? Policz się z cukrzycą, to bieg, który towarzyszy śremskiemu finałowi WOŚP od przeszło dekady. W minionym roku bieg nie odbył się tradycyjnie w parku Puchalskiego. Pandemiczne granie wymusiło pewne korekty i ustępstwa i dlatego też bieg odbył się ulicami w okolicy Muzeum Śremskiego i śremską promenadą. W tym roku śremianie również będą liczyć się z cukrzycą na sportowo. Start i meta biegu wraca tak jak i finał na targowisko miejskie!

📢 Pamiętasz mroźne zimy w PRL-u? Zajrzyj do galerii zdjęć i zobacz, jak bawiły się dzieciaki na śniegu. Sprawdzone pomysły na ferie zimowe Zima wróciła i znowu nieco zaskoczyła drogowców. Z intensywnych opadów śniegu najbardziej cieszą się dzieciaki, które mają teraz ferie zimowe. To idealny moment, żeby powspominać, jak spędzało się taki czas w PRL-u. Zajrzyjcie do galerii czarno-białych zdjęć i sprawdźcie, czy pamiętacie zimowe zabawy na śniegu ze swojego dzieciństwa. Tak bawiły się dzieciaki na podwórku zimą w PRL-u.

📢 Kilometrowe korki, jazda na łyżwach po asfalcie. "Zima znów zaskoczyła drogowców" Na drogach w całym powiecie grodziskim trudno było wczoraj przejechać. Internauci nie zostawili suchej nitki na zarządcach dróg i służbach odpowiedzialnych za ich utrzymanie. Hitem Internetu stał się film z łyżwiarzem, który jechał jedną z oblodzonych ulic Grodziska Wielkopolskiego.

📢 Mieszkańcy Psarskiego w pożarze stracili dorobek swojego życia. W internecie ruszyła zbiórka na pomoc pogorzelcom Nic nie zapowiadało nieszczęścia. Pożar sprawił jednak, że mieszkańcy Psarskiego pod Śremem zwracają się teraz o pomoc. W internecie ruszyła zbiórka dla pogorzelców z Psarskiego, który 7 stycznia stracili dorobek swojego życia. Sprawdź jak pomóc.

