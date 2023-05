Ósmoklasiści gotowi do egzaminów. Pierwszy język polski, potem matematyka i język obcy

Punktualnie o godzinie 9:00 we wtorek 23 maja uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych staną przed wyzwaniem egzaminacyjnym. W pierwszej kolejności podobnie jak maturzyści, uczniowie ósmych klas zmierzą się z językiem polskim. W dalszej kolejności czeka na nich egzamin matematyki oraz języka obcego.

Tuż przed rozpoczęciem egzaminów ósmoklasistów odwiedziliśmy wielkopolskie Masłowo w gminie Dolsk, gdzie trwały przygotowania klas do egzaminacyjnych zmagań. Jak zdradziła w rozmowie z nami Małgorzata Sławek, dyrektor tamtejszej szkoły podstawowej, od wtorku z egzaminami zmagać się będzie 26 uczniów.

Egzaminy, przed którymi staną uczniowie, są kluczowe. Sprawdzą ich wiedzę od pierwszej klasy do ósmej, a poza tym punty zdobyte na tym egzaminie liczą się podczas rekrutacji do kolejnych szkół, więc to istotne, aby zdać jak najlepiej