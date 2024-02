Uczniowie z Bodzyniewa zaprosili mieszkańców na spektakl. Mickiewiczowskie "Dziady" w lutym? Dlaczego nie! Warto było je zobaczyć

"Dziady" w szkole w Bodzyniewie

Jak zdradziła w rozmowie z nami Anna Gbiorczyk-Wojciechowska, nikogo do udziału w tym przedsięwzięciu namawiać nie musiała, było wręcz przeciwnie, to uczniowie przyszli z taką inicjatywą i to oni wybrali właśnie ten dramat. Jak się okazało, był to strzał w przysłowiową "10", bo uczniowie poradzili sobie wyśmienicie.