Ósmoklasiści z "dwójki" już po zakończeniu roku szkolnego. To było ich pożegnanie ze Szkołą Podstawową nr 2 w Śremie

Pożegnanie absolwentów Szkoły Podstawowej nr 2 w Śremie

W pierwszej kolejności do zebranych na sali uczniów oraz ich rodziców zwróciła się Katarzyna Talaga, wicedyrektor szkoły, gratulując ósmoklasistom oraz życząc im wszystkiego co najlepsze w dalszej karierze ucznia, a potem studenta. Dyrektor nie zapomniała również o tym, by życzyć uczniom najlepszych wakacji, podczas których absolwenci mają nabierać do dalszej nauki.