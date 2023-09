Policyjna akcja w Śremie dla pierwszoklasistów. Sierżant Pyrek i jego koledzy uczyli dzieci jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły Katarzyna Baksalary

Już od kilkunastu lat policjanci ze Śremu raz z partnerami we wrześniu zapraszają dzieci z pierwszych klas szkół podstawowych do udziału w akcji pod hasłem "Bezpieczna droga do szkoły". We wtorek 26 września akcja miała swoją śremską odsłonę. Gościem specjalnym wydarzenia było oczywiście Sierżant Pyrek, który jest ulubieńcem dzieci.