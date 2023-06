Niezwykłe świadectwa na koniec roku szkolnego w jednej ze śremskich szkół. Docenieni zostaną nie tylko ci z dobrymi wyniki w nauce

Co wy na to? Weźcie udział w sondzie i dajcie znać!

Kolory na świadectwach, to prosta sprawa. Każdy tak może!

Zbliża się zakończenie roku szkolnego

Do końca roku szkolnego zostało już niewiele. Uczniowie z pewnością odliczają już dni do rozpoczęcia wakacji. W jednej ze śremskich szkół podstawowych koniec roku będzie jednak niezwykły, a to za sprawą i formuły jego zakończenia i tego, że uczniowie otrzymają świadectwa z kolorowymi paskami.

Pomysł na świadectwa nie tylko z czerwonym paskiem za osiągnięcia w nauce, ale również na świadectwa z żółtymi, zielonymi, pomarańczowymi i jeszcze innymi paskami zrodził się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Śremie. Według inicjatora tego pomysłu - Jakuba Tylmana - to sposób na pokazanie uczniom, że każdy ma swoje mocne strony.