Pamięć o zamordowanych w Katyniu mieszkańcach Śremu i okolic nadal żywa. Wspominano ich przy pomniku katyńskim w Śremie

Mieszkańcy Śremu i okolic także zamordowani w Katyniu

Zbrodnia katyńska, to jedna z najczarniejszych kart naszej historii. Mimo ponad 80 lat od chwili jej dokonania wciąż nie jest ona do końca wyjaśniona, nie do końca poznana. Pamięć jednak o żołnierzach Wojska Polskiego zamordowanych w lasach katyńskich wciąż jest żywa, nazwiska zabitych wówczas osób pozostały w ludzkiej pamięci.