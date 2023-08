Pchli Targ w Brodnicy. Druga odsłona sąsiedzkiej wyprzedaży garażowej przyciągnęła kolejnych sprzedających i kupujących [zdjęcia]

Lokalny Pchli Targ w Brodnicy przyciągnął kolejnych sprzedawców i kupujących

Na parkingu, który rozciąga się od świetlicy wiejskiej po budynek miejscowego Urzędu Gminy, stanęło kilkanaście stoisk. Niektórzy wystawili swoje „bibeloty” na specjalnie przygotowanych stołach, a inni sprzedawali bezpośrednio z bagażników swoich samochodów. Co najważniejsze, wszystkie wystawione przedmioty można było zakupić za przysłowiowe grosze. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji zajrzeć na sąsiedzką wyprzedaż garażową w Brodnicy to nic straconego. We wrześniu zaplanowano kolejne takie wydarzenie.